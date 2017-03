Calciomercato Serie A, Zabaleta: il West Ham pronto a provarci

13/03/2017 03:15

CALCIOMERCATO SERIE A ZABALETA - Nessuna novità, per il momento, sul futuro di Pablo Zabaleta. Come Calciomercato.it vi aveva rivalto in anteprima lo scorso ottobre, il 32enne difensore argentino ha intenzione di arrivare alla scadenza del suo contratto col Manchester City (fissata per il prossimo giugno) per poi decidere dove proseguire la propria carriera.



Già nel mirino di Inter, Roma e Juventus, secondo quanto riferito dal tabloid britannico 'Daily Mail', Zabaleta sarebbe finito ora sulla lista degli acquisti del West Ham. La dirigenza degli 'Hammers' è convinta di poter convincere il giocatore a trasferirsi a Londra, proponendogli un ottimo ingaggio (non dovendo pagarne in cartellino) e dandogli la possibilità di continuare a giocare in Premier, campionato dove si trova benissimo.

F.S.