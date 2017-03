ZONA MISTA - Inter-Atalanta, Gomez: "Mai più una partita del genere! Che oggi ci serva da lezione"

Dall'inviato Andrea Della Sala (@dellas8427)

12/03/2017 17:59

INTER ATALANTA GOMEZ ZONA MISTA / L'Atalanta ne prende sette dall'Inter e subisce una brusca frenata nel sogno Europa. Al termine della sfida del 'Meazza' il 'Papu' Gomez ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in zona mista, tra cui quello di Calciomercato.it: "Oggi si è visto una squadra che ha giocato male, che ha commesso tanti errori individuali e dall'altra parte una squadra che ha fatto tutto bene. Quando lasci tanti spazi a una squadra importante come l'Inter, ti fanno male. Per me è stato un discorso tattico, abbiamo sbagliato qualcosa, l'Inter ci ha preso le misure e ci ha fatto male. Dobbiamo cercare di non ripetere più una partita del genere. L'obiettivo rimane sempre l’Europa, abbiamo perso una partita ma la squadra rimane dov’è, che lotta, competitiva. Mancano ancora tanti punti e cercheremo di andare in Europa. L'Inter può arrivare in Champions ma non dipende solo da loro. L’Inter da quando è arrivato Pioli è migliorata tantissimo".

Il fantasista argentino ha poi preso la parola a 'Sky Sport': "Una partita come quella di oggi serve tantissimo. Siamo arrabbiati, inc******, ma dobbiamo essere positivi e pensare subito al Pescara. Oggi dobbiamo voltare pagina: abbiamo perso una partita dopo sei giornate. E' stata pesante ma ci deve servire. Oggi ho visto una grande Inter che era da tanto che non si vedeva".

D.G.