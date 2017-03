ZONA MISTA - Inter-Atalanta, D'Ambrosio: "Oggi la svolta. Ecco cosa ha fatto Pioli"

12/03/2017 18:09

ZONA MISTA INTER ATALANTA D'AMBROSIO / Danilo D'Ambrosio, esterno dell'Inter, è intervenuto in zona mista dove è presente anche l'inviato di Calciomercato.it. Le sue parole ai nostri microfoni: "Mi fa piacere la fiducia del mister e mi fa piacere ricambiare questa fiducia con prestazioni convincenti. Può essere la partita della svolta ma dipende esclusivamente da noi perché nel calcio non conta quello che si è fatto, ma conta quello che si farà. Dobbiamo continuare su questa strada e vincere a Torino. Nazionale? Non dipende da me, se il mister Ventura deciderà di convocarmi sarò onorato e felice. Quello che ha dato Pioli da quando è arrivato, è un'identità precisa, soprattutto ha dato grande umiltà a questa squadra, a questo gruppo e si è visto da oggi: da Mauro che è il capitano fino ai difensori, abbiamo corso tutti per 90 minuti. Quando la squadra gira e corrono tutti e si sacrificano tutti, è tutto più semplice".