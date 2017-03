Fiorentina-Cagliari, Sousa: "Che spirito Chiesa! Bernardeschi..."

12/03/2017 17:39

FIORENTINA CAGLIARI SOUSA / La Fiorentina vince allo scadere grazie a Kalinic. Al termine della gara contro il Cagliari il tecnico dei viola, Paulo Sousa, ha preso la parola a 'Sky Sport':

"Siamo stati premiati alla fine oggi. La squadra comunque ha prodotto molto per vincere e sono contento per quello. Chiesa? Ha tantissimi valori, sia calcistici che umani. Deve trascinare tutti quanti perché abbiamo bisogno di tanti giocatori con questo spirito. Bernardeschi? Nella prima parte è stato determinante nella nostra manovra offensiva, meno in quella difensiva, poi nella ripresa è calato in intensità ed ho deciso di sostituirlo per trovare nuovi spazi".

D.G.