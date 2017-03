Pescara-Udinese, Zeman: "Bene solo a metà. Disattenti sulle palle inattive"

12/03/2017 17:41

PESCARA UDINESE ZEMAN / Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, ha parlato a 'Rai Sport' a seguito del ko della sua squadra contro l'Udinese. Le dichiarazione del boemo: "Nella prima parte della partita abbiamo fatto bene, poi abbiamo preso due gol su palla inattiva dove non siamo stati attenti. Una squadra che si gioca qualcosa non può permettersi queste cose. Abbiamo giocato alla pari contro i nostri avversari, ma non abbiamo sfruttato le chance.