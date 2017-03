Napoli-Crotone, Sarri: "Milik poco brillante, Pavoletti non appariscente. Rog inesperto"

12/03/2017 17:29

NAPOLI CROTONE SARRI - Al termine del match interno contro il Crotone, il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di 'Premium Sport': "Oggi era una partita difficile per noi. Negli ultimi 10 giorni abbiamo affrontato, Roma, Real Madrid e Juve. Potevamo risentirne sotto il profilo delle energie mentali. Abbiamo dimostrato maturità, facendo una buona gara. Il nostro obiettivo è quello di dare sempre il massimo. Nelle ultime 14 partite viaggiamo con una media altissima e siamo il miglior attacco del torneo: abbiamo un punto in meno dell'anno scorso, nonostante i duri impegni in Champions League e la lunga assenza di Milik in attacco. Pavoletti? Ha fatto lo spezzone di partita più difficile. Non ha fatto male, non è appariscente dal punto di vista tecnico, ha fatto piuttosto bene il 'lavoro sporco'. Del ragazzo sono contento, sta lentamente crescendo in allenamento. Ho preferito Pavoletti a Milik perché in questo momento al polacco manca un po' di brillantezza, mentre Pavoletti è in leggera crescita ed aveva bisogno di scendere in campo. Rog? E' un ragazzo che lavora molto sull'aggressività. Quando è ammonito, è chiaro che è a rischio espulsione, anche per via della poca esperienza che ha, essendo giovane".

F.S.