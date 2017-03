Uefa, la classifica dei più vincenti: van Gaal davanti a tutti. C'è Spalletti tra i top!

12/03/2017 17:15

UEFA CLASSIFICA ALLENATORI / Sul sito della Uefa è stata stilata la classifica degli allenatori più vincenti in campo europeo con almeno 100 panchine. In testa alla classifica, almeno fino alla prossima partita di Champions League c'è Louis van Gaal, tuttavia è Pep Guardiola che occupa virtualmente la prima posizione fermo a quota 99 presenze.

Non male i tecnici italiani: Trapattoni il migliore in sesta posizione, subito davanti a Fabio Capello. Decima piazza per Ancelotti, diciannovesima posizione per Spalletti e ventunesimo Roberto Mancini.

(1- Josep Guardiola 61v 23n 15d) a quota 99 presenze

2- Louis van Gaal 61v 22n 17d

3- Rafael Benítez 60v 22n 18d

4- Jupp Heynckes W58v 20n 22d

5- Valeriy Lobanovskiy 56v 23n 21d

6- Giovanni Trapattoni 56v 22n 22d

7- Fabio Capello 54v 27n 19d

8- Sven-Göran Eriksson 54v 26n 20d

9- José Mourinho 54v 25n 21d

10- Carlo Ancelotti 51v 27n 22d

11- Ernst Happel 54v 18n 28d

12- Sir Alex Ferguson 49v 32n 19d

13- Manuel Pellegrini 48v 32n 20d

14- Jorge Jesus 51v 22n 27d

15- Otto Rehhagel 52v 19n 29d

16- Bobby Robson 50v 25n 25d

17- Ottmar Hitzfeld 50v 24n 26d

18- Dick Advocaat 48v 29n 23d

19- Luciano Spalletti 51v D19n 30d

20- Unai Emery 47v 29n 24d

21- Roberto Mancini 47v 27n 26d

22- Oleg Romantsev 46v 23n 31d

23- Guy Roux 46v 23n 31d

24- Thomas Schaaf 44v 24n 32d

25- Christian Gross 44v 23n 33d