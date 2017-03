Inter-Atalanta, Gasperini: "Ritroviamo l'umiltà, ma l'Europa è ancora possibile"

12/03/2017 17:18

INTER ATALANTA GASPERINI / L'Atalanta esce dal 'Meazza' con le ossa rotte: l'Inter si impone con un tennistico 7-1. Una pesante sconfitta che Gian Piero Gasperini ha analizzato a 'Sky Sport':

"La stagione straordinaria non vorremmo sciuparla con una prestazione del genere. Abbiamo affrontato una squadra molto forte che non ha la classifica che merita. Spero che questa sia una lezione dalla quale impareremo noi. Differenze tra l’Inter di oggi e il Napoli di due settimane fa? Lì siamo riusciti a contenere gli azzurri e siamo stati molti attenti in fase difensiva. Oggi abbiamo preso i primi tre gol su calcio da fermo e poi ci siamo disuniti. Loro negli spazi, poi, sono stati devastanti. Non vogliamo sciupare una stagione così, per fortuna domenica si rigioca poi ci sarà la sosta. La stagione è fatta da giornate come questa e ci dovrà servire per ritrovare un po’ di umiltà se l’abbiamo persa. Ora vediamo se riusciamo a confrontarci con grandi squadra per un obiettivo di grandissimo valore. Resta il fatto che siamo lì, la classifica è ancora corta e noi ce la giocheremo fino alla fine."

D.G.