Inter-Atalanta, Icardi entusiasta: "La partita più bella dell'anno! Bauza? Non ho il numero"

12/03/2017 17:11

INTER ATALANTA ICARDI / Autore di una fantastisca tripletta, Mauro Icardi ha commentato la bella vittoria dell'Inter sull'Atalanta: "Sicuramente è stata la partita più bella di quest'anno. L'Atalanta è una squadra che sta facendo un buonissimo campionato, giocare in questo modo e superarla è stato bellissimo. Al 40' del primo tempo abbiamo smesso giocare un pochino e abbiamo subito gol. Dobbiamo lavorare, non possiamo mollare fino a quando l'arbitro non fischia. Terzo posto? L'ho già detto, il nostro obiettivo è provarci fino all'ultima partita, poi a maggio vedremo dove saremo.

Rimpianti? Ormai è passata la partita con la Roma, ci siamo rialzati bene e stiamo dando continuità al lavoro che stiamo facendo con mister Pioli. Classifica marcatori? Stanno facendo molto bene tutti io continuo il mio lavoro, i miei assist e il lavoro con la squadra. Conta che la squadra vinca non solo i miei gol. Messaggio a Bauza? Io non mando niente, non ho il suo numero. Io lavoro ogni settimana se arriva la nazionale sarà un premio per il lavoro che sto facendo qui".

D.G.