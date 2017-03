Calciomercato Juventus, 'spie' spagnole al 'Mapei Stadium' per Berardi

12/03/2017 17:32

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERARDI ATLETICO MADRID / Inter e Juventus dovranno guardarsi le spalle nella corsa a Domenico Berardi. Il fantasista del Sassuolo, nonostante il periodo poco positivo che sta vivendo, è uno dei sogni per la prossima estate, ma non sono le uniche formazione interessate a lui: come rivela 'gazzamercato', infatti, quest'oggi sugli spalti del 'Mapei Stadium' erano presenti degli emissari dell'Atletico Madrid. Sicuramente non hanno assistito ad una delle sue migliori prestazioni, ma il mancino di Di Francesco è un profilo che fa gola a mezza Europa.

D.G.