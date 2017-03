12/03/2017 16:41

JUVENTUS CHIELLINI PORTO / Buone notizie da Vinovo per i tifosi della Juventus: Giorgio Chiellini oggi si è allenato regolarmente in vista del match di ritorno contro il Porto, valido per un posto ai quarti di Champions. Il difensore infatti ha svolto il lavoro odierno con il resto del gruppo, mentre il solo Sturaro ha fatto un allenamento differenziato, come riportato da 'Sport Mediaset'.

