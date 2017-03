Napoli-Crotone, il 'San Paolo' pensa alla Juve: cori dalla Curva

12/03/2017 16:07

NAPOLI CROTONE JUVENTUS / Durante la sfida tra Napoli e Crotone i tifosi di casa hanno voluto sottolineare tutto il loro disappunto per quanto successo in Coppa Italia contro la Juventus. Le decisione arbitrali che tante polemiche hanno sollevato sono state riprese quest'oggi da tutto il 'San Paolo'. Dalla 'Curva B' infatti si sono alzati per tutto l'arco della gara i classici cori anti-juventini ed è stato esposto uno striscione con scritto "Rigore per la Juve" nel settore opposto dello stadio.

