12/03/2017 15:52

NAPOLI CROTONE INSIGNE / Al termine del primo tempo il Napoli è avanti grazie a un calcio di rigore scagliato in rete di forza e precisione da Lorenzo Insigne. Intervistato da 'Premium Sport', l'attaccante azzurro ha detto la sua sul match: "Sapevamo che il Crotone difende tanto ma, giocando al 'San Paolo', ci può stare. E' importante stare tranquilli e far girare palla, perché prima o poi la chance per il gol arriva".

L.I.