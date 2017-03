Calciomercato Fiorentina, Corvino: "Bernardeschi-Inter? Il comunicato toglie ogni dubbio"

12/03/2017 15:06

CALCIOMERCATO FIORENTINA CORVINO BERNARDESCHI / A pochi istanti dal kick-off di Fiorentina-Cagliari, il dg viola Pantaleo Corvino è stato intercettato dai microfoni di 'Premium Sport' dove ha puntualizzato sul futuro di Bernardeschi: "Ieri sera abbiamo fatto un comunicato che toglie ogni dubbio (dove si smentisce ogni possibile accordo con l'Inter, ndr). Rinnovo? Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è quello di non andare sul singolo. Restiamo concentrati sul presente che serve un grande sforzo. C'è da dare il meglio in queste undici gare per creare l'humus giusto".

