12/03/2017 14:36

CALCIOMERCATO TORINO HART SOUTHAMPTON / Il Torino non molla la speranza di confermare Joe Hart a fine stagione. Ma la concorrenza per l'esperto portiere inglese, di proprietà del Manchester City, aumenta di giorno in giorno: come rifersce 'Sport Mediaset', sulle sue tracce c'è anche il Southampton pronto ad acquistarlo a titolo definitvo al termine della stagione.

D.G.