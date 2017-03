Inter-Atalanta, Pioli: "Ecco il segreto per batterli"

12/03/2017 14:10

INTER ATALANTA PIOLI / Poco prima del calcio di inizio di Inter-Atalanta, Stefano Pioli ha parlato a 'Sport Mediaset': "Riti scaramantici il giorno della partita? Cerco di stare il più attento possibile, stimolare e motivare la squadra. Quella contro l'Atalanta è una partita che l'Inter deve vincere per accorciare la classifica e migliorare ancora di più la situazione. Loro hanno vinto meritatamente contro il Napoli, ci sarà da soffrire ma siamo l'Inter e non dobbiamo mollare, dobbiamo credere nei nostri valori e giocare per vincere. Il livello deve salire, chiaro che vincere questi scontri dia la possibilità di migliorare la classifica. Terzo posto? Percentuali difficile da fare, abbiamo solo una possibilità, vincere più partite possibili da qui alla fine. Il segreto per battere l’Atalanta? Giocare bene”.

D.G.