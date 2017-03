Laziop-Torino, Iturbe: "Voglio tornare quello di Verona. Spero di segnare"

12/03/2017 13:49

LAZIO TORINO ITURBE / Due gol negli ultimi due anni, uno di questi realizzati proprio alla Lazio. Juan Manuel Iturbe spera di potersi sbloccare domani proprio contro i biancocelesti, che affronterà col suo Torino: "Quando sono arrivato non ero così in forma è ho lavorato tanto per riuscire a trovarla - ha esordito nell'odierna conferenza stampa - Sto lavorando tanto per riuscire a crescere e con l’aiuto del mister, dello staff e dei compagni. Bilancio? Non è così positivo perché devo lavorare tanto per giocare e chi va in campo deve poter dare il cento per cento. Spero di poter aiutare la squadra. Obiettivo? Spero di ritrovare un alto livello e di fare partite con serenità sapendo che non è stato facile per me in questi anni in modo da tornare a essere quello che ero a Verona. Nessuno dimentica di saper giocare a calcio. Spero di fare qualche gol”.

D.G.