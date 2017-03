Napoli, Mertens imita Lello Arena: "Gaetano, Gaetano!"

12/03/2017 13:13

NAPOLI MERTENS RICOMINCIO DA TRE LELLO ARENA TROISI / L'amore di Dries Mertens per la città di Napoli non è mai stato in discusione. Ha visitato molti dei suoi luoghi storici, divertendosi a mangiare e far festa in ristoranti tipici, preparando anche la pizza. Ora è il momento di dedicarsi al cinema, imitando Lello Arena nella scena iniziale di 'Ricomincio da tre', uno dei film più famosi di Massimo Troisi.

Nel filmato, che ha già fatto il giro del web, lo si vede gridare 'Gaetano, Gaetano!", proprio come il comico nella pellicola, in un ottimo italiano.

L.I.