Juventus, agente Verratti: "Il telefono non smette di squillare. Addio? Rifletteremo"

12/03/2017 12:49

JUVENTUS INTER AGENTE VERRATI / Ancora un segnale dal procuratore di Marco Verratti in merito al futuro del regista del Psg. La sconfitta in casa del Barcellona, già storica, ha lasciato tanta amarezza nell'ambiente, portando anche a qualche attacco mediatico. Proprio della stampa ha parlato Fabio Di Campli, intervenuto a 'Premium Sport': Discoterca? Una pura follia. Fin quando si parla di cose tecniche è un conto. Qui però si entra nella sfera privata di un giocatore come Marco, che ha sempre tenuto un basso profilo. Ci riteniamo infangati e abbiamo chiesto una smentita, che non è ancora arrivata. Procederemo per una querela con risarcimento danni pesante, così da stabilire la verità".

VERRATTI - "E' arrabbiato. I media francesi dovrebbero ringraziare che giochi per il Psg e baciargli i piedi. Non ce l'ha con club o tifosi, che sono sempre stati fantastici. Addio? Ha un contratto fino al 2021 e il presidente ha ribadito la voglia di fare una grande squadra. Il mio telefono però non smette di squillare. In caso di ulteriori episodi del genere, faremo le nostre importanti riflessioni".

L.I.