Sassuolo-Bologna, Bigon: "Discoteca? Tanto clamore per una sciocchezza"

12/03/2017 12:22

SASSUOLO BOLOGNA BIGON / Si è a lungo parlato della serata in discoteca di alcuni giocatori del Bologna. Un tema sul quale è tornato a parlare il direttore sportivo Bigon, che ha voluto chiudere la questione una volta per tutte: "Si è fatto un gran clamore mediatico per una sciocchezza. - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Non era una serata in discoteca ma una cena che si è poi protratta. Mi infastidisce che si attacchino certi ragazzi per bene, che hanno ammesso il proprio errore, sono stati sanzionati e la vicenda è ora chiusa".

L.I.