12/03/2017 12:10

SASSUOLO BOLOGNA DZEMAILI / Manca poco al fischio d'inizio di Sassuolo-Bologna, con Dzemaili che commentato il match a 'Sky Sport': "Segno sempre qui? Speriamo mi ricapiti ma non sono scaramantico (ride ndr). In queste ultime sette ne abbiamo sbagliata soltanto una, a volte va detto che l'avversario è più forte e una l'abbiamo persa all'ultimo minuto. E' un periodo in cui non ci gira, ma può bastare una sola vittoria".

L.I.