Calciomercato Real Madrid, ultimatum a de Gea

12/03/2017 11:49

CALCIOMERCATO REEAL MADRID DE GEA / Ultimatum del Real Madrid a David de Gea: come riferisce il 'Mirror', il club madrileno non vuole andare molto avanti per conoscere le intenzioni del portiere del Manchester United. Obiettivo dichiarato di Zidane per la prossima stagione, visto le altalenanti prestazioni di Navas, de Gea sarà 'aspettato' dal Real fino agli inizi di maggio. Dentro o fuori perché al 'Bernabeu' hanno intenzione di chiudere il prima possibile l'affare portiere senza dover partecipare ad aste o ridursi agli ultimi giorni di calciomercato con il rischio che salti tutto come accaduto in passato.

B.D.S.