Palermo-Roma, sorpresa Lopez: cambia il portiere

12/03/2017 11:19

PALERMO ROMA FULIGNATI / Sorpresa di formazione per il Palermo contro la Roma: come riporta 'La Repubblica', Diego Lopez sta pensando ad un cambio a sorpresa per l'undici titolare che questa sera affronterà la Roma. Il tecnico rosanero, infatti, è intenzionato a concedere un turno di riposo a Posavec, autore di una prestazione negativa contro il Torino, lanciando dal primo minuto Fulignati. Il 22enne ha fatto la sua ultima apparizione in coppa Italia contro lo Spezia.

B.D.S.