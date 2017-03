Calciomercato Torino, Mihajlovic sicuro: "Cairo farà di tutto per tenere Belotti"

12/03/2017 11:08

CALCIOMERCATO TORINO MIHAJLOVIC / Una notte da grandi bomber. Lazio-Torino è anche Immobile contro Belotti, e alla vigilia del monday night di Serie A il tecnico granata Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa, si sofferma anche sul duello tra i due attaccanti: "Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato, che sta lottando per un posto in Champions League - esordisce Mihajlovic - Mi aspetto di vedere un bel Toro che riparte dai progressi fatti nelle ultime sfide. Ad Inzaghi faccio i miei complimenti per il bel lavoro che sta svolgendo, la sua è una squadra con molta qualità, che può sia fare la partita che giocare in ripartenza. Fino ad ora abbiamo sempre faticato fuori casa e sarebbe bello invertire la tendenza domani, anche se sappiamo che sarà una sfida difficile. Se però giochiamo da Toro siamo però consapevoli che possiamo metterli in difficoltà. Immobile e Belotti sono due ottimi centravanti, ma mi tengo stretto il Gallo, che è il migliore. Il modulo che stiamo adottando credo valorizzi più le caratteristiche di Belotti, con loro due in avanti avremmo dovuto anche cambiare sistema di gioco".

Mihajlovic, poi, prosegue. "Iturbe quando è arrivato non era nelle migliori condizioni fisiche. Ora sta decisamente meglio. So quello che mi può dare perché ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti. Per me è importante che scenda in campo sereno e mostri le sue qualità. Per quanto riguarda la nostra stagione i nostri obiettivi restano i soliti: fare più punti rispetto all'andata e il record di punti da quando se ne assegnano 3 per la vittoria. Dobbiamo cercare di fare il massimo e fare bene: non sempre ci riusciamo, magari per merito degli avversari, raramente per approccio sbagliato. Ma i conti facciamoli alla fine, perché con tanti cambiamenti e difficoltà abbiamo fatto una delle migliori stagioni del Torino: alla fine per i punti che faremo e giovani lanciati credo che sarà una stagione positiva".



In chiusura, l'allenatore torna a parlare del futuro di Belotti: "A Belotti dico di non dimenticarsi mai da dove viene, non deve perdere l’umiltà e continuare a lavorare giorno dopo giorno. Se viene una squadra con 100 milioni il presidente può fare poco, anche se poi dipende dalla volontà del giocatore. Credo che la società farà di tutto per trattenerlo, vedremo”.

L.P.