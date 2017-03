13/03/2017 02:07

CALCIOMERCATO EVERTON SIGURDSSON / L'Everton prepara il colpo per la prossima stagione: come riferisce il 'Sun', infatti, il club di Liverpool avrebbe deciso di puntare forte su Gylfi Sigurdsson, 27enne centrocampista islandese dello Swansea. Per lui è pronta un'offerta di oltre 28 milioni di euro.

B.D.S.