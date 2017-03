Barcellona-Psg, petizione per ripetere il match: oltre 40mila firme!

12/03/2017 10:57

BARCELLONA PSG PETIZIONE / Si continua a parlare di Barcellona-Psg e non soltanto per l'epica rimonta della formazione di Luis Enrique. Discussioni anche sulla direzione di gara di Aytekin che avrebbe commesso degli errori a favore dei blaugrana. Ne è convinto Luis Melendo Olmedo, tifoso del Real Madrid, che proprio per questo su 'change.org' ha pubblicazione una petizione per la ripetizione del match Champions con un altro arbitro. Una richiesta che ha avuto un grande successo visto le quasi 45mila firme già raccolte.

B.D.S.