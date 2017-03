Manchester United, Los Angeles Galaxy in pressing su Ibrahimovic: super ingaggio

12/03/2017 10:50

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC / Continuano le indiscrezioni sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse del Manchester United ha il contratto in scadenza a fine stagione, ma gode di un'opzione per il rinnovo di un altro anno. Come riporta il 'Sunday Express', il Los Angeles Galaxy, da tempo sulle sue tracce, avrebbe offerto un ingaggio da circa 15 milioni di euro al calciatore per convincerlo a trasferirsi negli Stati Uniti. Qualora dovesse conretizzarsi l'affare, Ibrahimovic diventerebbe il giocatore più pagato nella storia della MLS.

M.D.A.