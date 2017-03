Toronto Fc, paura per Giovinco: esce in lacrime

12/03/2017 10:25

TORONTO GIOVINCO INFORTUNIO / Paura per Sebastian Giovinco durante il match di Mls tra Toronto Fc e Philadelphia Union. L'ex attaccante della Juventus è stato colpito duro dall'ex milanista Onyewu ed è stato costretto a uscire dal campo. Giovinco non era in grado di poggiare la gamba destra a terra ed ha lasciato il terreno di gioco tra le lacrime.

A fine gara il tecnico Vanney ha tranquillizzato sulle sue condizioni: la prima diagnosi parla di una forte contusione, gli accertamenti diranno qualcosa in più sull'infortunio della 'Formica Atomica'.

B.D.S.