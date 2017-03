Barcellona, obiettivo rinnovi: Iniesta in stand-by

12/03/2017 10:04

BARCELLONA INIESTA / Dopo la firma di Ivan Rakitic, il Barcellona attende quella di altri campioni. Da Lionel Messi a Marc-Andre ter Stegen, passando per Andres Iniesta: la dirigenza è in continuo contatto con i tre calciatori. Proprio per il centrocampista spagnolo, riporta 'Mundo Deportivo', nelle scorse settimane il club avrebbe avanzato una nuova proposta di prolungamento fino al 2020 (il suo attuale contratto scade nel 2018). Tuttavia, per ora Iniesta sarebbe concentrato soltanto sugli obiettivi stagionali della squadra. Per il rinnovo bisognerà quindi continuare ad aspettare.

M.D.A.