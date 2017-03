Calciomercato Fiorentina, rinnovo Bernardeschi: la fascia per trattenerlo

12/03/2017 09:51

CALCIOMERCATO FIORENTINA BERNARDESCHI RINNOVO / L'Inter lo vuole, la Juventus pure: per Federico Bernardeschi non mancano certo le pretendenti considerando anche che fuori Italia il suo nome è finito sul taccuino di molti dirigenti di grandi club. La Fiorentina rimanda ogni discussione a fine stagione, come spiegato da Andrea Della Valle a margine della presentazione del progetto del nuovo stadio. Come riporta 'Gazzetta Sportiva' le parti si riaggiorneranno a fine campionato per il rinnovo del contratto: la base di accordo prevede uno stipendio raddoppiato ma c'è da sciogliere il nodo della clausola rescissoria (Sousa ha già fatto sapere cosa ne pensa) ed è possibile anche che al calciatore venga consegnata la fascia da capitano per convincerlo a restare. Basterà?

B.D.S.