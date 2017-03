Italia, le convocazioni di Ventura: una novità e una 'bocciatura'

12/03/2017 09:26

ITALIA CONVOCAZIONI VENTURA / Si avvicina il momento delle convocazioni per Giampiero Ventura: sabato prossimo le news Italia si arricchiranno con la lista dei calciatori che il commissario tecnico chiamerà per il doppio impegno di fine anno contro l'Albania (gara valida per le qualificazioni mondiali) e l'Olanda (amichevole). Ancora una settimana di tempo per il ct per valutare i nomi da inserire tra i convocati e non mancherà qualche sorpresa, qualche conferma e anche una bocciatura. Come riporta la 'Gazzetta Sportiva', infatti, non dovrebbe esserci Simone Zaza, nonostante il buon impatto avuto con la maglia del Valencia dove è approdato a genanio. Presente, invece, l'altro protagonista del calciomercato di gennaio, Manolo Gabbiadini: l'attaccante sta facendo faville con il Southampton, tanto da essere stato eletto calciatore del mese, e Ventura lo inserirà tra i convocati. Dove sarà difficile, invece, vedere Pavoletti e Lapadula: lo scarso minutaggio in campionato spingerà Ventura a guardare da un'altra parte. Ecco allora che ci sarà spazio per Verdi del Bologna. In difesa, in attesa di capire le condizioni di Chiellini, dovrebbe trovare posto il gioiello dell'Atalanta Leonardo Spinazzola. A centrocampo conferma per Gagliardini.

Italia, le possibili convocazioni di Ventura

Ecco allora la lista completa dei possibili 24 calciatori per il doppio impegno dell'Italia in programma a fine mese.

PORTIERI: Buffon, Donnarumma, Marchetti

DIFENSORI LATERALI: Zappacosta, Spinazzola, Darmian, De Sciglio (D'Ambrosio)

DIFENSORI CENTRALI: Bonucci, Chiellini, Barzagli, Romagnoli, Rugani (Astori).

CENTROCAMPISTI: Marchisio, Verratti, De Rossi, Gagliardini, Parolo.

ATTACCANTI LATERALI: Candreva, Bernardeschi, Insigne, Verdi (Politano, Sansone).

ATTACCANTI CENTRALI: Belotti, Immobile, Eder, Gabbiadini (Zaza, Pavoletti).

B.D.S