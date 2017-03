Milan, si attende la terza caparra. Berlusconi: "Vedremo..."

12/03/2017 09:32

MILAN CLOSING BERLUSCONI / Milan in attesa di novità sul suo futuro dirigenziale. Il closing tra Fininvest e Sino-Europe Sports è stato rinviato al 14 aprile, ma entro martedì prossimo è attesa la terza caparra da 100 milioni di euro. Come riporta il 'Corriere dello Sport', però, Berlusconi non sarebbe completamente convinto che Yonghong Li sia in grado di provvedere da solo al destino del club. Per completare la trattativa, servirebbero ancora 100 milioni per la terza caparra, un saldo di 220 milioni entro il 14 aprile, altri 100 milioni per la gestione ordinaria, la rinegoziazione dei debiti (220 milioni) e la garanzia di almeno 100-150 milioni da spendere sul mercato estivo. Commentanto lo stato dell'affare in occasione di un appuntamento politico, ieri Berlusconi non si è voluto sbilanciare, ripondendo con un semplice "vedremo" ai cronisti presenti.

M.D.A.