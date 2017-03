12/03/2017 09:11

EMPOLI BUCHEL / Empoli contro il Chievo senza Buchel. Come riporta il 'Corriere dello Sport', sarebbe lui il calciatore non citato nel comunicato apparso ieri sul sito del club toscano: all'alba di venerdì si sarebbe reso protagonista di una lite con un vicino di casa, portando quindi la società a prendere questa decisione per comportamento non professionale.

M.D.A.