Juventus-Milan, ora i rossoneri temono la stangata: Bacca il più a rischio

12/03/2017 09:02

JUVENTUS MILAN BACCA SQUALIFICA / Potrebbe esserci un ulteriore danno oltre alla beffa per il Milan: la sconfitta con la Juventus e le vibranti proteste a fine gara non fanno dormire sonni tranquilli alla società rossonera. L'attenzione è rivolta tutta al giudice sportivo e alla sue decisioni che arriveranno martedì: molto inciderà il referto dell'arbitro Massa, oggetto delle ira di Bacca e compagni dopo il rigore trasformato da Dybala e il triplice fischio finale. A pesare sarà anche quello che hanno visto e scritto i procuratori federali presenti allo Stadium.

Come riporta la 'Gazzetta Sportiva', il più a rischio è Bacca: il colombiano , fermato da Montella e Galliani, potrebbe essere fermato almeno per due giornate. Ma non si esclude una squalifica più pesante. Ma nel mirino potrebbero finire anche altri calciatori visto che nel dopo gara non sono stati pochi quelli ad aver avanzato in maniera anche vibrante le loro proteste contro il direttore di gara.

B.D.S.