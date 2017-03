Calciomercato Inter, Ausilio torna su Krychowiak

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

12/03/2017 08:50

CALCIOMERCATO INTER KRYCHOWIAK / La pesante figuraccia in Champions League mette in discussione un po' tutti in casa Paris Saint-Germain. A maggior ragione il polacco Grzegorz Krychowiak, arrivato su forte raccomandazione da parte del tecnico Unai Emery che ha voluto portarselo dietro nella sua nuova avventura parigini, e fin qui molto deludente. Per questo a fine stagione sembrerebbe più che lecito aspettarsi l'addio dell'ex Siviglia ed i club pronti ad accoglierlo non mancano.

In primis, secondo 'Tuttosport', ci sarebbe l'Inter. La dirigenza nerazzurra è a caccia di un centrocampista per la prossima stagione ed oltre al nome dell'ex interista Benassi starebbe valutando proprio il polacco del Psg, vecchio pallino del Ds Piero Ausilio. Visto il contratto in scadenza nel 2021, l'Inter potrebbe puntare a strappare un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati traguardi in modo da spalmare i costi dell'operazione sui prossimi esercizi, quando nei piani di Suning i vincoli del Fair Play Finanziario saranno un lontano ricordo.