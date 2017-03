Calciomercato Juventus, caccia al colpo 'alla Higuain': spunta anche Di Maria

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

12/03/2017 08:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS DI MARIA / Una cosa è chiara dalle parti di Vinovo: migliorare l'attuale rosa della Juventus è molto complicato. La nuova versione bianconera convertita al 4-2-3-1, che ha pienamente convinto i vertici societari, lascia però aperta una piccola 'falla' sugli esterni, dove è già partita la caccia ad un big da alternare a Cuadrado ed alla coppia croata Pjaca-Mandzukic. Un colpo pesante, 'alla Higuain' per intenderci. E le grandi manovre sarebbero già partite.



Stando a quanto riferisce l'edizione odierna di 'Tuttosport', infatti, Marotta e Paratici avrebbero già stilato le peronali liste di calciomercato Juventus ordinate per priorità e tramite intermediari si sarebbero attivati su vari fronti. Tra le candidature a 5 stelle spicca ora il nome di Angel Di Maria: dopo la clamorosa eliminazione in Champions League, il Psg in estate potrebbe dar vita ad un'altra rivoluzione e l'argentino non sarebbe un intoccabile. L'altro top seguito, invece, è Douglas Costa, che secondo indiscrezioni vorrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. Tra i club i rapporti sono ottimi (si vedano ad esempio i casi Vidal e Benatia) ed entro il 31 aprile i bavaresi possono riscattare dalla Juve il giovane Kingsley Coman per 21 milioni di euro. Sempre nel mirino pure Alexis Sanchez, ma che giocando più da punta potrebbe rappresentare anche un discorso a parte.

Intanto Marotta e Paratici valutano però anche altri profili più giovani. Da Lemar del Monaco agli azzurri Berardi e Bernardeschi, per il quale è in corso una super sfida con l'Inter.