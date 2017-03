Liga, Granada-Atletico Madrid 0-1: decide il solito Griezmann

12/03/2017 00:21

GRANADA ATLETICO MADRID/ Sono serviti 84 minuti all'Atletico Madrid per avere la meglio del Granada: il tempo occorso ad Antoine Griezmann per segnare il gol che ha regalato ai 'Colchoneros' la seconda vittoria consecutiva in campionato. Con il successo odierno, gli uomini di Simeone si riportano momentaneamente al quarto posto in classifica davanti alla Real Sociedad che deve ancora affrontare l'Athletic Bilbao.

GRANADA-ATLETICO MADRID 0-1

84' Griezmann

S.F.