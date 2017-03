12/03/2017 01:23

NEWS SERIE B/ Intervenuto nella zona mista del 'San Nicola', Emanuele Terranova ha commentato la sconfitta rimediata dal Frosinone in casa del Bari: "Sono arrabbiato come tutta la squadra, perché abbiamo creato tanto senza riuscire a portare a casa il risultato. Dobbiamo essere più concreti negli ultimi metri. Il gol di Furlan? Mazzotta non è riuscito a fare la diagonale".

S.F.