Calciomercato Sampdoria, Muriel: "Voglio confermarmi qui o altrove"

11/03/2017 23:44

CALCIOMERCATO SAMPDORIA MURIEL / Autore del gol decisivo nel derby contro il Genoa, Luis Muriel è l'uomo del momento in casa Sampdoria. L'attaccante nel post partita ha parlato del suo futuro: "Ci sono dei momenti in cui si deve parlare di futuro, ma ora non si può. E' brutto parlare di futuro in questo momento - le sue parole a 'Premium Sport' - Rimpianti? Sono in una grande squadra, sicuramente ho fatto degli sbagli nella mia carriera e li ho pagati. Sono contento di quello che ho vissuto perché mi ha aiutato a crescere. Spero che il mio momento possa arrivare presto. Pronto per una grande squadra? Ho fatto un grande lavoro sul piano della continuità e della forma fisica per poter giocare senza problemi durante tutta la stagione. Quest'anno ho dimostrato tanto, se sono pronto o meno lo giudicheranno le persone giuste. Io penso a finire la stagione sperando poi di confermare la crescita qui o da un'altra parte. Schick? Tutti vedono quello che fa: è troppo forte! Può solo far bene e migliorare. Più forte di me? Me lo auguro per la Sampdoria e per il calcio".

M.D.A.