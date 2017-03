11/03/2017 23:34

CALCIOMERCATO GENOA SAMPDORIA / Molteplici i giovani talenti che si sono messi in mostra durante il derby odierno tra Genoa e Sampdoria. Come riporta 'Sport Mediaset', ad assistere alla vittoria blucerchiata sugli spalti del 'Ferraris' c'erano gli osservatori di Chelsea e Borussia Dortmund, che hanno monitorato in particolare le prestazioni di Giovanni Simeone e Patrik Schick.

M.D.A.