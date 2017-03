Genoa-Sampdoria, Ferrero-show: "Giampaolo ti amo! Muriel via? E' un predestinato"

11/03/2017 23:27

GENOA SAMPDORIA/ Il vulcanico presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match che ha visto i blucerchiati trionfare nel derby contro il Genoa. Oltre a parlare del futuro di Luis Muriel, Ferrero ha ingaggiato un simpatico siparietto con il suo tecnico Marco Giampaolo:

"Giampaolo presume che Muriel andrà via? Lui può dire quello che vuole, se perderà Muriel avrà guadagnato Ferrero. Muriel è un giocatore predestinato, dopo tre anni e mezzo alla Sampdoria forse vorrà andare per altri lidi. Dico al dottor Giampaolo che lo amo e che non venderemo ma compreremo, poi se qualcuno vuole andare via...Siamo tutti contenti, Giampaolo ti amo. Sinisa si sta ingelosendo, stasera è venuto a vedere la partita. Lui è stato il mio primo allenatore e vincevamo quasi sempre, ma oggi diciamo che dopo 57 anni Marco Giampaolo ha riportato la Dolce Vita alla Sampdoria. Io ero piccolo, stavo a via Veneto e giravo 'L'Accattone'".

S.F.