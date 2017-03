Genoa-Sampdoria, la curva rossoblu contesta i giocatori: "Andate via"

11/03/2017 23:06

GENOA SAMPDORIA/ Serata nera per il Genoa, sconfitto per la seconda volta in stagione nel derby contro la Sampdoria. Un ko, quello nella stracittadina, per niente digerito dai tifosi rossoblu. Al termine della partita, mentre i blucerchiati festeggiavano la loro vittoria, Burdisso ha chiamato a raccolta tutti i suoi compagni per andare sotto la Gradinata Nord, il cuore pulsante del tifo genoano. Durissima la reazione dei tifosi che hanno gridato agli uomini di Mandorlini: "Andate via". Dura la reazione di Armando Izzo che ha lasciato il campo tra le lacrime.

S.F.