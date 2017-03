Genoa-Sampdoria, Muriel: "Giampaolo artefice di tutto. Che emozione!"

11/03/2017 22:55

GENOA SAMPDORIA / Al termine della vittoria nel derby contro il Genoa, Luis Muriel, autore del gol decisivo per la Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Non ci sono parole per descrivere quello che sto vivendo in questo momento - dice a 'Premium Sport' - Sapevamo che vincendo avremmo scritto un pezzo di storia di questo club, è un'emozione unica. Fare il gol della vittoria dà ancora più allegria. Ho dato sempre tutto per questa maglia e continuerò a darlo finché sarò qui. Dal primo momento ho sentito la fiducia dei tifosi, anche nei momenti meno belli. Dall'inizio del campionato non ho saltato nemmeno una partita, questa è la cosa che volevo a inzio anno e che mi rende più felice. Giampaolo? E' l'artefice di tutto, da quando è arrivato le sue parole e i fatti mi hanno fatto capire che ci teneva alla mia esplosione. Sentendo la sua fiducia non potevo fare altro. Io in Champions in futuro? Guardando questi tifosi, non posso fare altro che godermi questo momento e non pensare a queste cose".

M.D.A.