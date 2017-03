Napoli, non solo Tonelli: altro difensore assente da tempo

12/03/2017 06:04

NAPOLI CHIRICHES / Non solo Lorenzo Tonelli. Il Napoli aspetta da tempo il rientro in campo di Vlad Chiriches, difensore rumeno che, a causa di problemi fisici e scelte di Sarri, non gioca dal 7 gennaio, quando gli azzurri vinsero in casa contro la Sampdoria. Dopo un periodo difficile, da poche settimane Chiriches è tornato nella lista dei convocati e non è escluso che già contro il Crotone possa rientrare in campo almeno per una manciata di minuti.

M.D.A.