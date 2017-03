Calciomercato Borussia Dortmund, Watzke trattiene Aubameyang

11/03/2017 21:47

CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND/ Il CEO del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke, ha parlato così del futuro di Aubameyang, finito nel mirino dei principali top club europei come Manchester City, PSG e Real Madrid: "Sin da quando Aubameyang è arrivato al Borussia Dortmund, non ho mai avuto la sensazione che stesse pianificando di lasciare la squadra - ha spiegato alla 'Bild' - penso che abbia realizzato come il Borussia Dortmund sia intenzionato a costruire una grande club. Lui sa quanto possiamo fare per lui e non stiamo pensando di venderlo".

S.F.