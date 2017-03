FA Cup, Arsenal-Lincoln City 5-0: 'Gunners' in scioltezza, ora la semifinale

11/03/2017 20:54

FA CUP ARSENAL LINCOLN CITY / Dopo il Manchester City, anche l'Arsenal fa accesso alle semifinali di FA Cup. Gli uomini di Wenger, nella gara dei quarti contro il Lincoln City, sono riusciti a vincere con cinuqe reti di scarto. Al termine di un primo tempo non eccezionale, in cui il club della quinta serie inglese ha accarezzato il sogno di farcela, grazie a Walcott i 'Gunners' hanno trovato il gol che ha dato il via alla goleada finale. Dopo le pesanti critiche ricevute in settimana, quindi, l'Arsenal è riuscita a vincere con un ampio margine.

Arsenal-Lincoln City 5-0: 47' Walcott (A); 53' Giroud (A); 58 Waterfall (autogol, A); 73' Sanchez (A); 75' Ramsey (A).

M.D.A.