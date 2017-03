Juventus, Dani Alves punta la Champions: "Arriviamo alla fine!"

11/03/2017 20:56

NEWS JUVENTUS/ In una lunga intervista concessa a 'JTv', Dani Alves ha fatto il punto della situazione in casa Juventus all'indomani della vittoria contro il Milan e in vista della sfida in Champions League con il Porto: "Stiamo bene, fisicamente e mentalmente - ha spiegato il terzino brasiliano - ora arriva la parte più importante della stagione, e i grandi giocatori lavorano tutto l'anno per arrivare pronti per questi momenti, quelli in cui devi vincere le competizioni. Insieme, possiamo vivere un grande finale!".

LA VITTORIA SUL MILAN - "Siamo una squadra che non abbassa mai la testa e non perde mai la voglia: questo, alla fine, ti fa portare a casa il risultato. Per noi, è la ricompensa del lavoro quotidiano in allenamento: col Milan è stata una bella partita, e abbiamo conquistato meritatamente i tre punti. Queste partite sono una ricarica di adrenalina, che alla fine ti aiuta a mantenere la concentrazione e il vantaggio contro gli avversari. Piano piano, arriveremo all'obiettivo che vogliamo: vincere il sesto Scudetto e fare la storia con questa squadra".

IL SOGNO CHAMPIONS LEAGUE - "Sono consapevole dell'importanza che riveste la Champions League per la gente bianconera e per la storia del Club: anche io, come tutti gli juventini, voglio sognare e sono convinto che, se facciamo la nostra strada con tranquillità, con personalità, e senza paura di sbagliare... Allora possiamo arrivare fino alla fine. Non c'è tempo per riposare dopo il Milan, e noi non vogliamo riposare! Vogliamo che arrivi questa partita, per puntare a passare il turno e partecipare al sorteggio dei quarti. Questo è ciò che vogliamo noi, e ciò che desiderano i nostri tifosi. Martedì possiamo fare una buona partita, e far sì che i Bianconeri tornino a casa felici di quello che hanno visto allo Stadium".

LA GRANDE JUVE - "Mi aspettavo una Juventus forte quando sono arrivato, perché una squadra che vince cinque Scudetti consecutivi e arriva in finale di Champions non può che esserlo. Sono arrivato in una squadra che vuole vincere tutto, e questo mi appassiona, mi rende consapevole ogni giorno che, insieme ai compagni, possiamo fare la storia. Lo Stadium, poi, mi ricorda l'atmosfera che vivevo in Brasile o a Siviglia: i tifosi sono lì, proprio accanto a te, e vogliono la tua stessa cosa: questa, per noi, è senza dubbio una forza in più".

