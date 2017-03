Calciomercato Sampdoria, Osti: "Lavoriamo per il rinnovo di Giampaolo"

11/03/2017 20:19

CALCIOMERCATO SAMPDORIA OSTI / Carlo Osti ha fatto il punto sulla sua Sampdoria a pochi minuti dalla gara contro il Genoa. Il direttore sportivo blucerchiato, che ha parlato anche di alcune voci di calciomercato, è partito dalle ultime polemiche arbitrali: "Non entro nel merito degli episodi, ma penso che i nostri arbitri siano i migliori al mondo - le sue parole a 'Premium Sport' - L'ho sempre detto e penso che in questi anni sono stato sempre equilibrato nei dopo-partita. Lasciamoli lavorare in pace, ritengo che abbiano grandi qualità. Pressione su Orsato? Penso che sicuramente non avrà nessun tipo di condizionamento perché è da tanti anni un internazionale".

GIAMPAOLO - "Rinnovo? Stiamo lavorando per questo, il presidente lo ha detto. Noi riteniamo di aver trovato in Giampaolo l'allenatore giusto per la Samp perché il nostro è un progetto basato sui giovani e lui coi giovani sa lavorare molto bene. Lo sta dimostrando quest'anno e quindi penso che continuare insieme sia il giusto cammino per entrambi. Io sono contento che giri il nome suo perché era ritornato in Serie A dopo varie esperienze. Ha fatto un cammino con alti e bassi, ha trovato continuità e si sta consacrando alla Sampdoria. Ovviamente sarà lui a decidere se continuare con noi questo cammino o scegliere altre cose. C'è un rapporto buono con noi, io ritengo che non ci sarà il pericolo che possa andare altrove".

SCHICK - "Osservatori in tribuna? Il fatto che ci siano tanti osservatori europei sta a significare che abbiamo fatto un buon lavoro a livello di scouting. Questo non può far altro che confortarci. I giovani rappresentano il futuro della Sampdoria".

M.D.A.