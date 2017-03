Calciomercato Juventus, ecco il desiderio di Meret

12/03/2017 04:27

JUVENTUS MERET - Corteggiato dalle big italiane (Juventus, in testa), Alex Meret mantiene comunque i piedi per terra malgrado l'ottima stagione fin qui disputata in prestito alla Spal. Il 20enne portiere di proprietà dell'Udinese ha ammesso al termine del match vinto contro il Cesena: "Stiamo facendo bene, i complimenti sui miei progressi mi fanno ovviamente piacere - ha dichiarato Meret a 'Sky Sport' - La Spal mi ha voluto fortemente a luglio e io sono felice della scelta. Devo ancora dimostrare tanto e migliorarmi, ma giocare in Serie A con questa maglia sarebbe bellissimo".



G.M.