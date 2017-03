Genoa-Sampdoria, Regini: "Pronti a fare la storia"

11/03/2017 20:25

GENOA SAMPDORIA/ Da quasti 60 anni, la Sampdoria non vince due derby in una stessa stagione. L'appuntamento con la storia è di quelli da non fallire, parola di Vasco Regini: "Se siamo pronti a scendere in campo sapendo di poter scrivere un pezzo di storia? Sì, questo ci dà grandi motivazioni e ce la metteremo tutta per vincere. Le partite come questa sono fatte di aggressività" ha dichiarato nel pre-partita ai microfoni di 'Sky Sport'.

S.F.